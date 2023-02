Déjeuner-croisière Armada à bord de l’Escapade Quai du Havre, 10 juin 2023, Rouen Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité Rouen.

Déjeuner-croisière Armada à bord de l’Escapade

Promenade de la France Libre Quai du Havre Rouen Seine-Maritime Quai du Havre Promenade de la France Libre

2023-06-10 13:50:00 – 2023-06-10 15:45:00

Quai du Havre Promenade de la France Libre

Rouen

Seine-Maritime

Rouen

Durant l’Armada 2023, vous assisterez à la convergence d’une cinquantaine de géants des mers vers Rouen, sur la Seine. Événement incontournable en France, l’Armada de Rouen réunit environ 10 millions de personnes autour de ces navires de légende.

Montez à bord de notre bateau l’Escapade et naviguez entre les voiliers de l’Armada lors d’une croisière à Rouen.

Appréciez une promenade gourmande tout en sillonnant autour de ces trésors historiques de la mer. Goûtez à l’authenticité, au raffinement et à la tradition grâce au savoir-faire du traiteur.

Autres départs : lundi 12, mercredi 14 et samedi 17 Juin 2023 avec 2 créneaux 11h20 à 13h15 ou de 13h50 à 15h45 (1h45 de navigation)

Menu (sous réserve de modification) :

Amuses bouches

Tendance Terre & Mer (tartare de saumon, opéra de foie gras, viande de grison)

Suprêmede volaille au foie gras et duxelle de champignons, crème de morilles, Écrasé de pomme de terre aux girolles et son pâtisson, brochette de légumes

Trilogie de desserts : royal chocolat, demi macaron citron framboise,gaspacho de fraise

Café et thé, eau plate et gazeuse

2 formules :

Menu avec boissons sans alcool (soda, jus)

Menu avec alcool* : coupe de champagne et vins supérieur àdiscrétion (Macon et Saint-Emilion)

Tables non privatives : merci de noter que d’autres convives seront présent à la même table afin de compléter les tables de 4 ou 6 personnes.

Pas de choix d’emplacement de la table

Embarquement 20 minutes avant le départ

Le bateau est amarré sur les quais entre le pont Jeanne d’Arc et Guillaume Le Conquérant. Le lieu précis d’embarquement vous sera communiqué par mail 1 mois avant l’évènement.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

accueil@rouentourisme.com +33 2 32 08 32 40 https://www.visiterouen.com/

Quai du Havre Promenade de la France Libre Rouen

dernière mise à jour : 2023-02-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité