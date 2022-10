Déjeuner croisière animé au départ de Longueil-Annel Longueil-Annel, 16 octobre 2022, Longueil-Annel.

Déjeuner croisière animé au départ de Longueil-Annel

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise

2022-10-16 12:00:00 – 2022-10-16

Longueil-Annel

Oise

Longueil-Annel

57 Ce déjeuner-croisière musical vous permet de savourer un bon repas dans une ambiance chaleureuse.

Venez en famille ou entre amis et passez un moment inoubliable sur L’Escapade. Laissez-vous entraîner par les chansons interprétées à bord du bateau.

Ambiance assurée et papilles comblées, c’est une chose à ne pas manquer alors réservez dès maintenant et rendez-vous sur le bateau au plus vite ! Et pour réserver, rien de plus simple : soit dans l’un de nos trois sites d’accueil : Office de Tourisme de Noyon, Office de Tourisme de Chiry-Ourscamp et à la Cité des Bateliers à Longueil-Annel ou bien, sur l’un des deux sites de mise en vente www.noyon-tourisme.com ou www.croisieres-sur-oise.fr .

contact@noyon-tourisme.com +33 3 44 44 21 88 https://boutique.noyon-tourisme.com/croisieres-sur-loise/dejeuner-croisiere-musical

