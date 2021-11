DEJEUNER-CONCERT AVEC L’ORCHESTRE DE PARIS Théâtre du Châtelet, 9 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 12h30 à 13h30

payant

Une pause déjeuner en musique ! Au programme des oeuvres de Bushra El-Turk et Joseph Haydn

Il y a des déjeuners sur le pouce qui ont plus de charme que les dîners gastronomiques… Et des concerts du midi qui ont une saveur toute différente des grandes soirées symphoniques.Fruits d’une collaboration entre l’Orchestre de chambre de Paris et le Théâtre du Châtelet, les déjeuners-concerts proposent d’autres clefs d’écoute, d’autres façons d’appréhender la musique et d’y prendre plaisir, en toute décontraction.

Au menu de ces rendez-vous atypiques : deux œuvres, une présentation et une discussion menées par un médiateur et, à la clef, la possibilité de se familiariser avec la création musicale.

Le principe est simple : une œuvre contemporaine – souvent une création – est jouée. Suit un échange avec le compositeur ou l’un des interprètes. Puis, l’œuvre est jouée à nouveau et se révèle différemment. « Souvent on n’entend rien, si c’est une musique un peu compliquée qu’on écoute pour la première fois. Probablement ce qui fait défaut, ce n’est pas la compréhension, mais la mémoire », écrivait Proust. Rappel aux mémoires donc, avec une deuxième partie qui propose une œuvre très connue du répertoire, en miroir avec la précédente. De quoi alimenter les plus vives curiosités, et inscrire un moment de musique au cœur de sa journée.

Lola Gruber

Programme



Le 9 décembre à 12h30

Bushra El-Turk

The Incomplete Sky – a concertino for Taegum (création)

Joseph Haydn

Symphonie no 82 en ut majeur « L’Ours », 3ème et 4ème mouvements

Douglas Boyd, direction musicale

Hyelim Kim, taegum

Orchestre de chambre de Paris

Concerts -> Classique

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m) 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96 / N11 / N12 / N13 / N15 / N16 / N21 / N 24 A, B et D



Contact : THEATRE DU CHATELET 0140282840 relations-publiques@chatelet.com https://www.chatelet.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://twitter.com/theatrechatelet0140282840

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-09T12:30:00+01:00_2021-12-09T13:30:00+01:00

(c) Jean-Baptiste Pellerin