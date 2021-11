Déjeuner choucroute Vœgtlinshoffen, 7 novembre 2021, Vœgtlinshoffen.

Déjeuner choucroute Vœgtlinshoffen

2021-11-07 12:00:00 – 2021-11-07

Vœgtlinshoffen 68420

EUR En cet automne bien installé et propice, partagez avec la Famille Cattin le délicieux triptyque [Choucroute nouvelle/Vins alsaciens/Musique folklorique] pour faire de ce dimanche, un véritable jour de réjouissance.

Pour la choucroute, ce sera « Bernard Jauss », pour les vins, c’est bien évidemment « Cattin », et pour l’ambiance musicale, nous avons choisi la « Hans Krainer Band », alors n’hésitez plus à réservez votre déjeuner, entre amis ou en famille.

Menu des réjouissances :

• Presskopf sur salade et sa mousseline raifort.

• Choucroute garnie « Spéciale Belvédère ».

(Poitrine salée – Palette fumée – Mini Knacks – Saucisse de Porc au cumin – Mini Boudins – Pommes vapeur).

• Munster.

• Tarte aux Pommes ou Quetsches.

Vins et autres boissons en sus.

dernière mise à jour : 2021-10-26 par