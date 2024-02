Déjeuner Choucroute Saint-Gor, dimanche 10 mars 2024.

Déjeuner Choucroute Saint-Gor Landes

Les liens tissés avec le Haut-Rhin ressurgissent ce dimanche autour d’un Déjeuner choucroute où couleront Vins d’Alsace et Bière. Après l’Apéritif, Choucroute garnie et son jarret, fromage, dessert et café à partager dans une ambiance lando-alsacienne chaleureuse.

Inscription avant le 2 Mars

Pensez à vous inscrire avant le 2 Mars 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 12:00:00

fin : 2024-03-10

Salle Roland Marc

Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

