Landes Saint-Gor 20 EUR Les liens tissés avec le Haut-Rhin ressurgissent ce dimanche autour d’un Déjeuner choucroute où couleront Vins d’Alsace et Bière. Après l’Apéritif, Choucroute, fromage, dessert et café, à partager dans une ambiance lando-alsacienne chaleureuse.

Pensez à vous inscrire avant le 30/01

Association Communale des Amis du Haut Rhin

