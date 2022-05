Déjeuner champêtre au château Reboursin Reboursin Catégories d’évènement: Indre

Déjeuner champêtre au château Reboursin

2022-05-26 12:30:00

2022-05-26 12:30:00 – 2022-05-26

Reboursin Indre Reboursin Rendez-vous à 12h30 pour un moment de convivialité dans un cadre bucolique. Réservation au 02 54 49 82 65 ou 07 88 90 39 15. L’AEP Saint Laurian vous convie à son déjeuner champêtre au château de l’Abeaupinière. Rendez-vous à 12h30 pour un moment de convivialité dans un cadre bucolique. Réservation au 02 54 49 82 65 ou 07 88 90 39 15. AEP SAINT LAURIAN

