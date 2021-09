Vieux-Habitants Habitation Loiseau Guadeloupe, Vieux-Habitants Déjeuner champêtre à l’Habitation l’Oiseau Habitation Loiseau Vieux-Habitants Catégories d’évènement: Guadeloupe

Vieux-Habitants

Déjeuner champêtre à l’Habitation l’Oiseau Habitation Loiseau, 17 octobre 2021, Vieux-Habitants. Déjeuner champêtre à l’Habitation l’Oiseau

Habitation Loiseau, le dimanche 17 octobre à 12:30

Venez visiter l’Habitation l’Oiseau, une ancienne caféière datant du début du 20ème siècle. Elle se compose d’une propriété de plus de 5 hectares avec une maison coloniale avec ses meubles anciens, une bonifierie ainsi qu’une dépendance. A l’occasion de notre ouverture pour les journées du patrimoine, vous aurez la possibilité de déjeuner au sein son parc arboré et fleuri avec accès à la rivière.

28 euros (Menu complet), uniquement sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T12:30:00 2021-10-17T14:30:00

