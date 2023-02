Déjeuner cabaret spectacle, 5 mars 2023, Bernon Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Bernon.

Déjeuner cabaret spectacle

1 route de Coussegrey Bernon Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-03-05 – 2023-03-05

Bernon

Aube

Bernon

Eur Dimanche 5 mars : BERNON – Déjeuner cabaret spectacle à l’Usine. Ouverture des portes à 12h. Repas et spectacle à 13h. Des plumes, des strass, des paillettes et des chansons inoubliables en live, un « spectacle cabaret musical » original ! Les artistes de la troupe du Show Franck Derivault vont vous séduire et vous surprendre avec leur show mêlant talent, sourires, énergie, musique live et bonne humeur. Des danseuses, des musiciens, chanteur, chanteuse, du French cancan à Freddy Mercury, en passant par Mozart version guitare rock aux plumes féériques, et bien d’autres surprises à découvrir, tous les goûts seront comblés. Vous allez chanter avec eux, vous allez vibrer avec eux et surtout vous allez partager leur rêve féérique le temps de ce spectacle cabaret pas comme les autres. Alors venez vous divertir, venez vous émerveiller, venez vous dépayser devant ce show dynamique et réjouissant.

Tarifs : adulte de 59 € à 89 € / enfant de 4 à 14 ans de 39 € à 69 € / enfant – 4 ans gratuit.

Contact : +33 (0)3 25 77 87 48 – bonjour@usine-bernon.fr

bonjour@usine-bernon.fr +33 3 25 77 87 48 http://www.usine-bernon.fr/

Guillaume PERRET.

Bernon

dernière mise à jour : 2023-01-27 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance