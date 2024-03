Déjeuner cabaret « show transformistes » Bernon, dimanche 28 juillet 2024.

Dimanche 28 juillet BERNON Dîner cabaret « show transformistes » à l’Usine. Ouverture des portes à 12h. Repas et spectacle à 13h. Ses spectacles pleins de magie vous feront revivre les stars d’hier et d’aujourd’hui comme Céline Dion, Mylène Farmer, Dalida, Clara Luciani, La Zarra, et bien d’autres encore … Ils ont vous transporter dans le monde de l’imaginaire, celui des plumes, des strass, des paillettes et de l’humour. Découvrez talent, dérision, beauté, gentillesse, esprit de convivialité. Ils se transforment d’un coup de baquette magique et vous proposes un spectacle dans la plus pure tradition des cabarets parisiens. Découvrez de nombreux costumes extravagants, vous en resterez époustouflé. Tarifs adulte de 39 € à 75 € / enfant 4 ans gratuit. Contact +33 (0)3 25 77 87 48 bonjour@usine-bernon.fr 59 59 Eur.

