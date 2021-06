Saint-Germain-Nuelles Saint-Germain-Nuelles Rhône, Saint-Germain-Nuelles Déjeuner bistronomique au cœur des Pierres Dorées – Déjeuner Saint-Germain-Nuelles Saint-Germain-Nuelles Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Germain-Nuelles

Déjeuner bistronomique au cœur des Pierres Dorées – Déjeuner Saint-Germain-Nuelles, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Germain-Nuelles. Déjeuner bistronomique au cœur des Pierres Dorées – Déjeuner 2021-07-04 – 2021-07-04 Rue des vendangeurs Agamy

Saint-Germain-Nuelles Rhône Saint-Germain-Nuelles EUR 49 49 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno bistronomique en Beaujolais, Agamy vous accueille pour le déjeuner du dimanche 04 juillet 2021 pour l’événement « Déjeuner bistronomique au cœur des Pierres Dorées ». clement.couzon@agamy.fr +33 6 26 51 95 25 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Germain-Nuelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Germain-Nuelles Adresse Rue des vendangeurs Agamy Ville Saint-Germain-Nuelles lieuville 45.87759#4.62469