Riom Riom Puy-de-Dôme, Riom Déjeuner au musée “Peinture et photographie” Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Déjeuner au musée “Peinture et photographie” Riom, 7 septembre 2021, Riom. Déjeuner au musée “Peinture et photographie” 2021-09-07 12:30:00 12:30:00 – 2021-09-07 13:30:00 13:30:00 Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville

Riom Puy-de-Dôme EUR 3 3 La photographie a bouleversé l’histoire des images dès son apparition au milieu du XXe siècle. Nombreux furent les artistes qui utilisèrent la photographie pour préparer leurs travaux. musee.mandet@rlv.eu +33 4 73 38 18 53 http://www.musees-riom.com/ dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Riom Adresse Musée Mandet 14 rue de l'Hôtel de Ville Ville Riom lieuville 45.89382#3.11655