Déjeuner au jardin de Gallifet avec Mana Aix-en-Provence, 27 avril 2022, Aix-en-Provence.

Déjeuner au jardin de Gallifet avec Mana Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence

2022-04-27 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-07 15:00:00 15:00:00 Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

venez goûter les plats hauts en couleurs de Mana et ne partez pas sans avoir gouté le café qui a fait leur succès !



Nous partageons avec Mana un amour pour les artisans passionnés et une carte influencée par les saisons et la Méditerranée. En attendant la réouverture du restaurant Gallifet Kitchen, Gallifet + Mana vous attendent sans besoin de réserver. Vous pourrez consommer vos plats dans le jardin ou les emporter.

C’est avec grand plaisir que Gallifet annonce sa collaboration avec Mana Espresso. Le camion ambulant de Mana viendra s’installer dans le jardin pour inaugurer la belle saison des déjeuners en plein air.

+33 9 53 84 37 61 https://www.hoteldegallifet.com/

Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence

