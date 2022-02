Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle Eglise Sainte Odile crypte 75017, 13 mars 2022, Paris. Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle

Eglise Sainte Odile crypte 75017, le dimanche 13 mars à 13:00

Déjeuner Alsacien sur réservation, nombre limité, Messes 9h30 (St Pie V), 10h00 et 11h15 (St Paul VI) 12h30 Carillon « mélodie alsacienne » 13h00 déjeuner alsacien à la crypte Réservation au déjeuner obligatoire et règlement à l’avance bulletin de réservation sur le site internet ou en demandant par email.

Réservation et règlement à l’avance

Dimanche 13 mars 2022 à la crypte sur réservation Eglise Sainte Odile crypte 75017 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Sainte Odile crypte 75017 Adresse 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Ville Paris lieuville Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris

Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle Eglise Sainte Odile crypte 75017 2022-03-13 was last modified: by Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle Eglise Sainte Odile crypte 75017 Eglise Sainte Odile crypte 75017 13 mars 2022 Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris Paris

Paris