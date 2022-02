Déjeuner à l’école hôtelière Ecole Supérieure Hôtelière de Lille Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Déjeuner à l’école hôtelière Ecole Supérieure Hôtelière de Lille, 9 mars 2022, Tourcoing. Déjeuner à l’école hôtelière

du mercredi 9 mars au mardi 13 décembre à Ecole Supérieure Hôtelière de Lille

L’École Hôtelière de Tourcoing vous accueille pour un déjeuner. Ce dernier vous sera préparé et servi par les étudiants de cette école. Le menu, préparé avec des produits de saison, vous sera dévoilé à quelques jours du repas. Mercredi 9 mars, jeudi 30 juin ou mardi 13 décembre 2022 RV à l’École Hôtelière, 17 place Charles et Albert Roussel à Tourcoing à 11h50 Accessibilité : Métro ligne 2 ou tram – arrêt Tourcoing centre Tarifs : 29€ pour les adhérents*, 34€ les non-adhérents Inscription un mois avant la date du repas *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

29€ pour les adhérents de Wattrelos Tourisme – 34€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Ecole Supérieure Hôtelière de Lille 17 place Charles Albert Roussel, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T14:00:00;2022-06-30T12:00:00 2022-06-30T14:00:00;2022-12-13T12:00:00 2022-12-13T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ecole Supérieure Hôtelière de Lille Adresse 17 place Charles Albert Roussel, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ecole Supérieure Hôtelière de Lille Tourcoing Departement Nord

Ecole Supérieure Hôtelière de Lille Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Déjeuner à l’école hôtelière Ecole Supérieure Hôtelière de Lille 2022-03-09 was last modified: by Déjeuner à l’école hôtelière Ecole Supérieure Hôtelière de Lille Ecole Supérieure Hôtelière de Lille 9 mars 2022 Ecole Supérieure Hôtelière de Lille Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord