Déjà vu ? INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, mardi 27 février 2024.

Déjà vu ? Séminaire Mardi 27 février 2024, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

« Nouvelles du Paradis. Raconter la carte postale de vacances. » L’image de la carte postale touristique fige le souvenir du lieu de vacances – un lieu sublimé et stéréotypé –, auquel s’associe un mot. L’exposition présentée au musée de La Poste, dont les intervenantes sont co-commissaires, explore ce support devenu objet d’histoire, qui circule, se partage, s’affiche ou se collectionne.

« Les touristes prennent-ils tous les mêmes photos ? Quelques réflexions sur les images touristiques du pays ottoman. » L’industrie touristique transformerait le voyage en un objet de consommation, ce que confirmerait la standardisation des « images touristiques ». Cependant, lorsqu’on les considère sur une longue période, ces déterminations apparaissent moins nettes. Ces images sontelles aussi uniformes qu’on le pense ?

Intervenantes

Marie-Eve Bouillon (Archives nationales), Saadet Özen (EHESS), Valérie Perlès (musée de La Poste)

__

A propos de ce séminaire

Ce séminaire s’intéresse aux rencontres avec les images dans la vie quotidienne. Plutôt que de considérer les images uniquement comme des représentations, l’idée est de les inscrire dans une nuée d’usages, d’actes et de pratiques sociales ; et de réfléchir à leurs matérialités, aux émotions qu’elles suscitent, aux appropriations et circulations à l’échelle locale comme globale. Une attention particulière sera portée aux rapports de pouvoir que les images génèrent, et aux rôles qu’elles jouent dans la création et la consolidation des communautés d’appartenance. L’objectif est de dessiner un panorama global et connecté d’univers visuels tissés d’expériences individuelles et collectives.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS ∕ INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Ece Zerman (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Bibliothèque de Celsus, Éphèse. Album de Marcel Jusserand, Souvenirs d’Orient, 1908

BnF, département Estampes et photographie