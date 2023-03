Café franco-norvégien spécial Francophonie à la bibliothèque de Torshov Deichman Torshov Oslo Catégorie d’Évènement: Oslo

Café franco-norvégien spécial Francophonie à la bibliothèque de Torshov Deichman Torshov, 22 mars 2023, Oslo. Café franco-norvégien spécial Francophonie à la bibliothèque de Torshov Mercredi 22 mars, 17h00 Deichman Torshov Entrée libre Café franco-norvégien spécial Francophonie à la bibliothèque de Torshov Organisé par Fransk kulturhus Vous avez envie d’une petite pause francophone ? Vous parlez français et norvégien et souhaitez partager un moment d’échange linguistique dans une atmosphère détendue ? Notre café franco-norvégien est pour vous !

En partenariat avec Deichman Torshov, dans le cadre du mois de la francophonie, nous vous invitons à notre café franco-norvégien le 22 mars 2023 à 17h .

L’idée, une discussion qui alterne le français et le norvégien sur des thèmes proposés par notre équipe.

La seule condition, un niveau permettant une discussion simple (à partir de A2). Deichman Torshov SANDAKERVEIEN 59, 0477 Oslo Oslo 0477 Torshov https://franskkulturhus.no/ [{« link »: « https://franskkulturhus.no/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T17:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00 © Deichman

