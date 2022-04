Dehors palpite encore ! Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard

Dehors palpite encore ! Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 9 avril 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard. Dehors palpite encore ! Atelier l’ImprévueRue Général Lafont Atelier l’Imprévue Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

2022-04-09 – 2022-04-10 Rue Général Lafont Atelier l’Imprévue

Saint-Jean-du-Gard Gard Atelier l’Imprévue Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard L’artiste observe les oiseaux en nature pour saisir la forcedu vivant, la poésie et la beauté du dehors. Un événement unique, enrichi de conférences, de rencontres, en partenariat avec le Centre ornithologique du Gard et l’association Goupil Connexion. *Infos pratiques – Du 9 avril au 8 mai 2022 à St Jean du Gard – A l’atelier l’Imprévue, 3 rue Général Lafont – Tous les jours sauf le lundi, 10h/13h et 15h/18h- Entrée libre. +33 7 83 30 81 07 Droits gérés

Atelier l’ImprévueRue Général Lafont Atelier l’Imprévue Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Adresse Atelier l'ImprévueRue Général Lafont Atelier l'Imprévue Ville Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard lieuville Atelier l'ImprévueRue Général Lafont Atelier l'Imprévue Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Departement Gard

Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-gardsaint-jean-du-gard/

Dehors palpite encore ! Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 2022-04-09 was last modified: by Dehors palpite encore ! Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 9 avril 2022 gard Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Gard