Dehors Molière, 26 juillet 2022, .

Dehors Molière



2022-07-26 – 2022-07-26

La compagnie du Pavé Royal recrute !

Pour célébrer comme il se doit les 400 ans de Molière, la compagnie

du Pavé Royal a décidé de monter « l’École des femmes » pour la rue. Le

projet est ambitieux et le chantier en cours, mais la distribution n’est pas

bouclée. Il manque les rôles d’Agnès et d’Horace, les deux jeunes amoureux

de la pièce. Une audition publique est donc organisée, mais, bien sûr, rien ne

va se passer comme prévu !

Un vaudeville de rue qui parle à la fois de Molière et du théâtre d’aujourd’hui.

La compagnie du Pavé Royal recrute !

Pour célébrer comme il se doit les 400 ans de Molière, la compagnie

du Pavé Royal a décidé de monter « l’École des femmes » pour la rue. Le

projet est ambitieux et le chantier en cours, mais la distribution n’est pas

bouclée. Il manque les rôles d’Agnès et d’Horace, les deux jeunes amoureux

de la pièce. Une audition publique est donc organisée, mais, bien sûr, rien ne

va se passer comme prévu !

Un vaudeville de rue qui parle à la fois de Molière et du théâtre d’aujourd’hui.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par