Dehors il y a la terre, à l’intérieur il y a la mer Le 6b, 12 mai 2023, Saint-Denis.

Du vendredi 12 mai 2023 au vendredi 02 juin 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

‘Dehors il y a la terre, à l’intérieur il y a la mer’ est la prochaine étape d’un projet plus vaste lié à la notion d’habitat et plus particulièrement à la maison que le collectif Nest a développée en au sein de différents lieux d’expositions depuis plus d’un an.

Exposition collective par le Collectif Nest

Pour ce projet d’exposition au 6b, le collectif souhaite s’intéresser au jardin, espace à la fois public et privé, intérieur et extérieur, urbain et rural, mental et physique. L’idée que le jardin représente le lieu où les notions binaires convergent pour faire émerger un espace aux multiples possibilités.

Le jardin est par excellence, l’espace de croisements de temps, corps, espèces. Il s’agit d’un lieu où différentes temporalités se recoupent : entre celui de la nature, de l’homme et des saisons. Nous voyons donc dans le jardin un outil pour réfléchir à l’espace d’exposition et de manière plus holistique, l’art même.

Collectif d’artistes rassemblé autour d’un intérêt pour la notion d’architecture et la manière dont un corps habite l’espace, ce projet s’intéresse à la manière dont chaque artiste invité·e habite et réfléchit l’espace du jardin.Les artistes invité·es (intergénérationnel·les) permettront de bâtir un écosystème diversifié.

Certain·es iront vers une observation curieuse et enfantine de l’espace, d’autres vers la contemplation, la méditation, ou encore travailleront sur l’architecture même du lieu. Le jardin peut apparaître comme un espace de ressourcement et de détente pour certain·es ou de corvée pour d’autres.

Exposition collective avec les artistes : Christophe Cuzin, Constance de Raucourt, Geneviève Porteu, Olivia Funes Lastra, Park Chae Biole et Park Chae Dalle, sous le commissariat du Collectif Nest.

– Vendredi 12 mai — 18h > 23h : Vernissage de l’exposition en présence des artistes, performance d’Olivia Funes Lastra

– Samedi 13 mai — 19h : Performance d’Olivia Funes Lastra

– Samedi 20 mai — 15h > 18h30 : Tipsy Dipsy (installation culinaire), conférence d’Octave Magescas et projection de Camille Simon Baudry

– Samedi 27 mai — 15h : Lecture à voix haute

