le mardi 3 mai à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles

Deux projets témoignant des axes de recherche de la compagnie sont à découvrir : au Centre : une étape de travail du solo _**Dehors est blanc**_ et au **Théâtre de la Ville**, la pièce **_The Gyre_**. **DEHORS EST BLANC** Présentation d’une étape de travail de la version solo de _Dehors est blanc_, qui sera créée au printemps 2023. Le public sera réparti en polyfrontal, afin que chacun.e puisse choisir sa perspective d’observation. Cette nouvelle création se déploiera telle une installation et sonde l’enjeu autant du territoire que du point de vue. Suspendus dans leur propre espace, trois danseurs se déploient progressivement dans le vide en nous suggérant que, dans le grand ensemble de notre réalité en action, le mouvement demeure insaisissable. En laissant apparaître leur vulnérabilité sur scène, ils mettent le.a spectateur·rice et son regard au centre de l’espace de jeu, pour tisser, avec illes, une relation profonde et toujours en devenir. En résonance avec leur première création _The Gyre_, cette nouvelle proposition portée par **Angela Rabaglio** et **Micaël Florentz** irrigue leur réflexion sur le champ des possibles et sur les heuristiques alternatives. Le titre _Dehors est blanc_ est une référence à l’expression « blanc dehors » : un phénomène optique atmosphérique dans lequel les contrastes sont nuls et où tout semble enveloppé d’une lueur blanche et uniforme. L’observateur ne peut alors discerner ni les ombres, ni l’horizon, provoquant une perte du sens de la profondeur et de l’orientation.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

le CWB|Paris renouvelle sa greffe avec le Théâtre de la Ville pour une programmation couplée qui donne à appréhender l’univers de la compagnie Tumbleweed.

