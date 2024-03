« Dehors » Braz Bazar (dès 4 ans) – Babelino Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, samedi 23 mars 2024.

« Dehors » Braz Bazar (dès 4 ans) – Babelino Percussionnistes explorateurs et sons à dompter Samedi 23 mars, 16h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix : 4 à 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Une scène nue, un espace clos dessiné au sol. Dedans, debout, deux percussionnistes font les cents pas confinés dans ce terrain de jeu. À l’extérieur d’étranges boîtes apparaissent. À l’intérieur des sons inouïs à dompter, en écoutant l’intuition intacte de l’enfance. Se laisser guider par les trouvailles… et les impasses. Chercher, encore et encore les musiques cachées. Se rencontrer, se confronter, faire alliance, en jouant, jusqu’à ce que le jeu nous échappe, jusqu’à l’inattendu… Et mettre les voiles… Dehors !

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/dehors-duo-braz-bazar »}]