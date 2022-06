Concert : Création du Requiem d’Hugues REINER Église Saint-Sulpice Dehault Catégories d’évènement: Dehault

Concert : Création du Requiem d’Hugues REINER Église Saint-Sulpice, 30 juin 2022 20:30, Dehault. Jeudi 30 juin, 20h30 Sur place Tarifs : 15 € 25 € 40 € 50 € 65 € https://www.choeurhuguesreiner.com/, 06 70 64 22 84, choeurhuguesreiner2@gmail.com

Création d’une œuvre inédite : un Requiem, composé par le chef d’orchestre et chef de chœur Hugues Reiner. Direction Hugues REINER

Un grand orchestre, 3 choeurs, 7 solistes, 2 ensembles vocaux, un récitant et le grand orgue de Saint Sulpice Sopranos : Marie-Josée Matar, Stéphanie Mugnier, Marie-Françoise Lefort

Alto : Guillemette Laurens

Ténor : Joachim Bresson

Baryton : Richard Rittelmann

Baryton : Jean-Louis Serre

Basse : Robert Jezierski

Orgue : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Église Saint-Sulpice place Saint-Sulpice 75006 PAIS 72400 Dehault Sarthe jeudi 30 juin – 20h30 à 22h30

