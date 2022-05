« DÉGUSTONS L’ÉTÉ » / MARCHÉ NOCTURNE

« DÉGUSTONS L’ÉTÉ » / MARCHÉ NOCTURNE, 2 août 2022, . « DÉGUSTONS L’ÉTÉ » / MARCHÉ NOCTURNE

2022-08-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-02 22:30:00 22:30:00 Dans le cadre du festival : « Dégustons l’été » la commune de premian, ses artisans et ses producteurs vous invite à un marché nocturne – restauration sur place par les producteurs -animation musicale par Couleur Café dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville