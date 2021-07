Mons Mons Hérault, Mons DEGUSTONS L’ÉTÉ : MARCHÉ DE MONS LA TRIVALLE Mons Mons Catégories d’évènement: Hérault

Mons

DEGUSTONS L’ÉTÉ : MARCHÉ DE MONS LA TRIVALLE Mons, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Mons. DEGUSTONS L’ÉTÉ : MARCHÉ DE MONS LA TRIVALLE 2021-07-25 08:00:00 – 2021-07-25 13:00:00

Mons Hérault Mons Dans le cadre du Festival « Dégustons l’été » : retrouvons nous au marché de Mons la Trivalle

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

Animation musicale sur place +33 4 67 91 71 70 Xavier Ligonnet dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mons Étiquettes évènement : Autres Lieu Mons Adresse Ville Mons lieuville 43.56702#2.96207

Évènements liés