Dégustons en chanson ! Stavanger Sølvberget Stavanger, samedi 16 mars 2024.

Dégustons en chanson ! Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Samedi 16 mars, 12h00 Stavanger Sølvberget

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T12:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T12:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Ce samedi, le café de la culture populaire emmène les visiteurs dans une promenade dans une rue typiquement française : des plats savoureux servis sur des airs folkloriques français bien connus.

Musique live (guitare, chant) à 12h.

Atelier pour les familles avec enfants de 15h à 16h.

L’artiste ERIK LEHRDAL :

Erik est né à Bruxelles d’un père norvégien et d’une mère américaine et a grandi en France jusqu’à l’âge de 9 ans. Il est actuellement professeur à l’Université de Stavanger avec une expertise particulière en créativité, innovation de services et gestion de réunions. Erik est également auteur, conférencier, leader en innovation et, surtout, un interprète chevronné de classiques français.

Stavanger Sølvberget Sølvberggata 2, 4006 Stavanger Stavanger 4006 Storhaug Rogaland