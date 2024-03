Dégustons… des boissons chocolatées ! Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 21 avril 2024.

Dégustons… des boissons chocolatées ! Le dimanche 21 avril de 14h à 18h, la Maison Rurale vous invite « à déguster… des boissons chocolatées ! » Dimanche 21 avril, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T14:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T14:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Une bonne tasse de chocolat chaud… Cette simple évocation suffit à raviver, dans nos souvenirs, un parfum réconfortant et une douce saveur veloutée.

Nous vous invitons ce dimanche à la découverte d’anecdotes et de petites histoires qui concernent la belle collection de boîtes de cacao et autres préparations comme Banania, Ovomaltine, Poulain, Suchard…, alliés parfois centenaires du petit-déjeuner.

Tout au long de l’après-midi, dégustation de chocolats chauds au lait, à l’eau, à la cannelle, à la mode viennoise ou brésilienne….

A 16h, Jean-Claude Ball, collectionneur passionné, dévoilera en priorité la découverte et l’épopée de la marque Banania, dont la recette gourmande est à base de cacao, de céréales, de miel et de… bananes !

Dernier jour de l’exposition “Déclinaisons chocolatées” visible du 24 mars au 21 avril 2024

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/degustons-des-boissons-chocolatees/ »}]

chocolat gourmandise

Baseimage