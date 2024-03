Dégust’Halle Halle place François Mitterrand Le Haillan, vendredi 4 octobre 2024.

Dégust’Halle Vendredi 4 octobre de 15h30 à 20h, sous la Halle place F.Mitterrand, vous pourrez déguster sur place, les mets de vos commerçantes et commerçants, en vous installant sur des mange-debout ! Vendredi 4 octobre, 15h00 Halle place François Mitterrand

Née d’une volonté forte de faire vivre notre territoire et de créer des liens sociaux, une fois par mois votre marché hebdomadaire devient une « Dégust’Halle », un marché gourmand et musical.

Halle place François Mitterrand 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine