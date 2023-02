« DÉGUSTEZ EN V.O ! » 2023, 5 mars 2023, Montpellier .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Herault

2023-03-05 – 2023-03-06

Montpellier

Herault

EUR 15 Le salon des vins de Montpellier revient pour une deuxième édition les 5 & 6 mars 2023

Pour cette nouvelle édition, le salon se tiendra sur deux jours au Corum de Montpellier, dimanche et lundi.

Le dimanche sera ouvert aux amateurs éclairés et clubs de dégustation en plus des professionnels.

Coup de projecteur sur les autres nouveautés de cette édition : la mise en place d’une librairie épicurienne et durable et d’une épicerie fine locavore, mettant en avant les produits du terroir.

Cette seconde édition aura le plaisir d’accueillir près de 150 vignerons et de représenter plus de 50 AOP et 30 IGP d’Occitanie, dont une grande partie sous certification environnementale (HVE, AB, biodynamie).

Programme

Jour 1 : dimanche 5 mars 2023 – 15:00-19:00

Masterclasses, librairie épicurienne et durable, épicerie fine locavore

Professionnels (gratuit) + amateurs éclairés (entrée : 15€)

Programme des Masterclasses :

15h30-16h30 : Accords mets et vins rosés de gastronomie

16h30-17h30 : Le potentiel de garde du Languedoc, retour d’expérience de la Vinothèque dédiée du Conseil Départemental de l’Hérault

17h30-18h30 : Vins Doux Naturels et mixologie

Réservez votre soirée du dimanche !

Soirée conviviale sous forme de battle inter-régionale

Le dimanche soir, une grande soirée sera organisée au Gazette Café lieu atypique et inclassable du centre de Montpellier. Battle gustative et musicale en perspective !

Tarif : 30 euros TTC / personne (boissons et repas compris). Les inscriptions se feront sur le site « Dégustez en VO ! ».

Pour tout renseignement contactez : salon.vo.montpellier@gmail.com.

salon.vo.montpellier@gmail.com https://www.degustezenvo.com/

