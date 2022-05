Déguster l’artothèque Beaumont-du-Lac, 14 mai 2022, Beaumont-du-Lac. Déguster l’artothèque Île de Vassivière Beaumont-du-Lac

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14 19:30:00 19:30:00

Rdv au Centre international d'art du paysage. Gratuit. Rens : 05 55 69 27 27 Empruntez des œuvres à la maison autour des thématiques de l'exposition, du paysage et de l'architecture. À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, venez entre amis, en famille, partager un temps convivial à la découverte de l'artothèque et de dégustation de vin guidés par Le Cellier d'Olivier. L'emprunt d'œuvres est gratuit. Notre espace artothèque est un relais du Frac-artothèque de Nouvelle Aquitaine. Non abonné.e.s, munissez-vous d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'assurance et d'un chèque de caution.

