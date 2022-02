Dégustations Produits La Vie™ Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dégustations Produits La Vie™ Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Dégustations Produits La Vie™

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles Entrée libre

Venez goûter au meilleur bacon végétal et aux meilleurs lardons végétaux déjà vainqueurs de plusieurs trophées tels que les Saveurs de l’Année 2022, le Snacking d’Or 2021 et 2022. Qu’attendez-vous? :) Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dégustations Produits La Vie™ Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Dégustations Produits La Vie™ Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris