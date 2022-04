Dégustations et Repas à la Ferme de Craponne Solaure en Diois Solaure en Diois Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-23 – 2022-04-24

Solaure en Diois Drôme Déguster du fromage atypique, éphémère, pâte pressée, cuite ou molle, nature, bleu ou aromatisé.

Possibilité d’assister à la traite !

Repas complet : 16€. Réservation obligatoire. Pizzas aux fromages toute la journée ! Solaure en Diois

