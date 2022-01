Dégustations à l’Aveugle Lesparre-Médoc, 3 février 2022, Lesparre-Médoc.

Dégustations à l’Aveugle My Médoc 45 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

2022-02-03 – 2022-02-03 My Médoc 45 Rue Jean-Jacques Rousseau

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc

EUR 30 Participez à des dégustations à l’aveugle de vins d’ici et d’ailleurs.

Amoureux du vin, débutants comme confirmés, venez jouer avec vos sens dans une ambiance conviviale et décontractée.

Surprises garanties !

Places limitées, sur réservation uniquement au plus tard 24h avant la date prévue

Participez à des dégustations à l’aveugle de vins d’ici et d’ailleurs.

Amoureux du vin, débutants comme confirmés, venez jouer avec vos sens dans une ambiance conviviale et décontractée.

Surprises garanties !

Places limitées, sur réservation uniquement au plus tard 24h avant la date prévue

+33 6 79 39 04 78

Participez à des dégustations à l’aveugle de vins d’ici et d’ailleurs.

Amoureux du vin, débutants comme confirmés, venez jouer avec vos sens dans une ambiance conviviale et décontractée.

Surprises garanties !

Places limitées, sur réservation uniquement au plus tard 24h avant la date prévue

my médoc

My Médoc 45 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-01-21 par