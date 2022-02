DEGUSTATIONS A LA CAVE DES MUSCADET Clisson, 4 juin 2022, Clisson.

DEGUSTATIONS A LA CAVE DES MUSCADET Clisson

2022-06-04 – 2022-08-28

Clisson Loire-Atlantique

Dans les locaux de l’office de tourisme, venez découvrir les crus communaux appellations Gorges, Clisson et Monnières-Saint-Fiacre proposés par l’association de la Cave des muscadets de la vallée de Clisson qui regroupe 24 vignerons.

Dégustation proposée par un vigneron le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 au caveau en juin juillet et août

Dégustation de Muscadet et de crus communaux comme le Clisson, le Gorges et le Monnière-St Fiacre encadrées par les viticulteurs de l’Association de la Cave des Muscadet de la Vallée de Clisson. Cette animation est proposée tout l’été le samedi et dimanche de 11h à 12h30.

Clisson

