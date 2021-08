Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Dégustationd de vins Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dégustationd de vins 2021-08-14 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-14 12:30:00 12:30:00

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid EUR 15 15 Loire Volcanique – nous aurons à cœur de vous faire découvrir ce terroir, et de vous faire plaisir. Des vins frais, riches de fruits, faibles en alcool mais pas moins complexes, longtemps boudée, cette Loire Volcanique ne cesse d’attiser la curiosité. +33 4 71 59 90 64 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

