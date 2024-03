dégustation visite et portes ouvertes Esvres, vendredi 5 avril 2024.

Découverte des vins issus des cépages pinots, produits par un vigneron indépendant.

Méthodes traditionnelles AOC Touraine et Vin de France: blanc et rosé

AOC Touraine Noble Joué, vin rosé tranquille.

IGP Val de Loire rouge pinot noir

Vin de France pinot gris demi-sec et moelleux (malvoisie). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-08

3 La Chambrière

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domaine-astraly.com

L’événement dégustation visite et portes ouvertes Esvres a été mis à jour le 2024-03-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme