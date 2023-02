Dégustation : vins et fromages Scherwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Scherwiller

Dégustation : vins et fromages, 13 avril 2023, Scherwiller . Dégustation : vins et fromages 50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

2023-04-13 18:30:00 – 2023-04-13 Scherwiller

Bas-Rhin EUR Nous revoyons les incontournables avec une association vins et fromages. Préparez vos papilles à une délicieuse union de saveurs entre des fromages originaux et des vins avec lesquels ils s’associent le mieux. La durée de l’événement est d’environ 1h30 où nous associons plusieurs mets avec plusieurs vins. Soirée dégustation avec accord mets et vins au domaine Achillée – places limitées +33 9 54 49 19 16 Scherwiller

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Scherwiller Autres Lieu Scherwiller Adresse 50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin Ville Scherwiller lieuville Scherwiller Departement Bas-Rhin

Scherwiller Scherwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scherwiller /

Dégustation : vins et fromages 2023-04-13 was last modified: by Dégustation : vins et fromages Scherwiller 13 avril 2023 50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin Bas-Rhin Scherwiller

Scherwiller Bas-Rhin