Dégustation vins et fromages Cave de Lugny Lugny, jeudi 7 mars 2024.

Dégustation vins et fromages Cave de Lugny Lugny Saône-et-Loire

Participez à un atelier animé par un expert en vin et un fromager passionné pour découvrir les différentes caractéristiques des fromages et les vins qui les subliment. Vous apprendrez à harmoniser les saveurs pour créer des accords parfaits. Vous pourrez poser des questions sur l’art de la dégustation. Vous repartirez avec des conseils précieux pour choisir vos fromages et vos vins. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:30:00

fin : 2024-03-07 20:30:00

Cave de Lugny 995 rue des Charmes

Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté magasins@cave-lugny.com

