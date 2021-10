Hunawihr Hunawihr 68150, Hunawihr Dégustation vins et fromages Hunawihr Hunawihr Catégories d’évènement: 68150

Hunawihr

Dégustation vins et fromages Hunawihr, 3 décembre 2021, Hunawihr. Dégustation vins et fromages 2021-12-03 18:15:00 – 2021-12-03 20:15:00

Hunawihr 68150 EUR Les fêtes de fin d’année sont aussi un moment pour apprendre à se faire plaisir et profiter de notre belle gastronomie. A cette occasion, la cave vinicole de Hunawihr vous propose d’allier la délicatesse de ses vins à la force et le caractère du fromage. Profitez d’un moment gourmand en alliant la force du fromage avec la délicatesse du vin alsacien à l’occasion de cette dégustation commentée. +33 3 89 73 61 67 Les fêtes de fin d’année sont aussi un moment pour apprendre à se faire plaisir et profiter de notre belle gastronomie. A cette occasion, la cave vinicole de Hunawihr vous propose d’allier la délicatesse de ses vins à la force et le caractère du fromage. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Lieu Hunawihr