Dégustation vins et fromages de la Vallée de Munster Wihr-au-Val, mercredi 14 février 2024.

Pour cette expérience, vous serez accueilli de façon conviviale et décontractée pour une fin de journée mettant en avant les produits du terroir. La dégustation a lieu dans la cour du domaine quand la météo le permet.

La Vallée de Munster est un terroir de tradition où la culture de la vigne cousine avec l’élaboration du célèbre Munster. Aujourd’hui, cette coutume perdure et s’est développée avec les fromages de chèvre ou tommes de montagne. Dégustez et échangez avec le vigneron sur ces accords mets-vins !

100% local

Dégustation commentée

5 vins du domaine

5 fromages de petits producteurs de la Vallée EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-06-30

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est domaine@vins-schoenheitz.fr

