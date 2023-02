Dégustation vins et fromages de chèvre Maison des Fromages de Chèvre Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres Celles-sur-Belle EUR 22 22 Atelier dégustation vins et fromages de chèvre Mardi 14 mars à 18h à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle La Maison des Fromages de Chèvre vous propose une découverte des accords entre fromages de chèvre et vins.

Venez explorer l’univers gustatif des vins et de nos fromages de chèvre, trésors de notre patrimoine régional, dont les célèbres Chabichou du Poitou AOP et Mothais sur Feuille. Comment les marier avec les vins ? Lesquels choisir ? Pourquoi ?

Ce moment gastronomique et culturel vous permettra des dégustations commentées d’un assortiment de fromages de chèvre, accompagné d’une sélection de vins choisi par notre caviste invité pour l’occasion. Animé par un professionnel du vin. 5 fromages / 5 vins Durée 1h30

Tarif 22 euros Nombre de places limité

