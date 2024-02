Dégustation vins et foie-gras Pfaffenheim, mercredi 14 février 2024.

Vivez un moment unique de plaisir avec cette dégustation de vins et de foie-gras, à partager à deux ou entre amis.

Pour la Saint Valentin, la cave de Pfaffenheim vous invite pour un moment original autour d’un After Work dégustation vins et foie gras de la Maison Metzler. A vivre avec votre moitié, mais aussi entre amis… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:30:00

fin : 2024-02-14

5 rue du Chai

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est caveau@pfaff-wine-estates.com

