le vendredi 6 mai à Autre lieu

Genève pas cher s’associe à Soleil Rouge pour vous faire découvrir **l’alliance des gourmandises, l’accord vins-chocolats.** L’occasion de ravir vos papilles autour d’une dégustation insolite dans le cadre chaleureux et convivial du bar à vins espagnols Soleil Rouge. Lors de cette soirée haute en saveurs, vous découvrirez **les truffes en chocolat de la marque Dream of Sweden ainsi que les tablettes en chocolat Orfève** Et pour sublimer ces incroyables chocolat, vous dégusterez **3 verres de vins rouges** : un vin rouge charnu, consistant et puissant de Toro, et deux vins rouges de dessert. Pour une soirée encore plus délicate et exclusive, vous serez accueillis par l’équipe de Soleil Rouge autour de leur **grande table chaleureuse, privatisée pour l’occasion** INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE GENEVEPASCHER.CH

Tarif normal CHF 29.-

Autre lieu Genève Genève



2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T19:30:00;2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T21:00:00