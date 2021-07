Tence Tence Haute-Loire, Tence Dégustation vin Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dégustation vin Tence, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Tence. Dégustation vin 2021-07-05 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-27 Camping***les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères

Tence Haute-Loire EUR 12 12 5 verres de vins + 1 whisky servi avec une planche de charcuterie de pays. Ouvert à tous. info@lesmurmuresdulignon.com +33 4 71 59 83 10 http://www.lesmurmuresdulignon.com/ dernière mise à jour : 2021-03-08 par

