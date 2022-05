DÉGUSTATION VIN & FROMAGE Montpellier, 5 mai 2022, Montpellier.

DÉGUSTATION VIN & FROMAGE Montpellier

2022-05-05 – 2022-05-05

Montpellier Hérault

EUR 18 Ne manquez pas la dégustation vin & fromage le 05 mai au château de Flaugergues de 18h à 20h !

À vos papilles pour un moment ludique et gourmand dans la cour du Château !

Après le succès de notre soirée vin et chocolat l’an dernier, notre deuxième édition cette année met le fromage à l’honneur.

Les fromages de la maison Bouby ont été spécialement sélectionnés pour accompagner les plus belles cuvées du Château. Apprenez comment vins et fromages s’accordent parfaitement pour se sublimer mutuellement.

Pierre de Colbert, vigneron du Château, et son équipe vous accueillent le jeudi 5 mai pour vous faire déguster ses vins, en accord avec les succulents fromages fermiers de la maison Bouby, fondée en 1974.

Re-découvrez notre terroir et les merveilleux produits de nos régions, à travers 4 accords : 2 pièces de fromages accompagnent nos 2 cuvées en blanc et 2 cuvées en rouge.

Ce projet a été mené en collaboration avec les étudiants en Commerce des Vins & Spiritueux, Jeremy, Romain, Chloé et Noémie.

Promenade dans nos jardins classés remarquables possible de 18h à 18h30.

Début de la dégustation à 18h30.

Dégustation à l’extérieur dans la cour du mas du Château (si la météo le permet)

Réservation uniquement en ligne

Ne manquez pas la dégustation vin & fromage le 05 mai au château de Flaugergues de 18h à 20h !

+33 4 99 52 66 37

Ne manquez pas la dégustation vin & fromage le 05 mai au château de Flaugergues de 18h à 20h !

À vos papilles pour un moment ludique et gourmand dans la cour du Château !

Après le succès de notre soirée vin et chocolat l’an dernier, notre deuxième édition cette année met le fromage à l’honneur.

Les fromages de la maison Bouby ont été spécialement sélectionnés pour accompagner les plus belles cuvées du Château. Apprenez comment vins et fromages s’accordent parfaitement pour se sublimer mutuellement.

Pierre de Colbert, vigneron du Château, et son équipe vous accueillent le jeudi 5 mai pour vous faire déguster ses vins, en accord avec les succulents fromages fermiers de la maison Bouby, fondée en 1974.

Re-découvrez notre terroir et les merveilleux produits de nos régions, à travers 4 accords : 2 pièces de fromages accompagnent nos 2 cuvées en blanc et 2 cuvées en rouge.

Ce projet a été mené en collaboration avec les étudiants en Commerce des Vins & Spiritueux, Jeremy, Romain, Chloé et Noémie.

Promenade dans nos jardins classés remarquables possible de 18h à 18h30.

Début de la dégustation à 18h30.

Dégustation à l’extérieur dans la cour du mas du Château (si la météo le permet)

Réservation uniquement en ligne

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-29 par