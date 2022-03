Dégustation Vin et chocolat Auxey-Duresses Auxey-Duresses Catégories d’évènement: Auxey-Duresses

Côte-d'Or

Dégustation Vin et chocolat Auxey-Duresses, 1 avril 2022, Auxey-Duresses. Dégustation Vin et chocolat Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous Auxey-Duresses

2022-04-01 10:00:00 – 2022-04-14 18:00:00 Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous

Auxey-Duresses Côte-d’Or Auxey-Duresses Le meilleur des vins est celui que l’on partage… mais aussi celui qui se mariera avec les chocolats de Pâques ! Dégustation de 5 vins en accord avec les chocolats “Appellation chocolat Pommard” contact@caveau.auxey.fr Le meilleur des vins est celui que l’on partage… mais aussi celui qui se mariera avec les chocolats de Pâques ! Dégustation de 5 vins en accord avec les chocolats “Appellation chocolat Pommard” Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous Auxey-Duresses

