Dégustation vin d’ici présenté par des vignerons de là Azé, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Azé.

Dégustation vin d’ici présenté par des vignerons de là 2021-07-08 18:00:00 – 2021-08-26 19:00:00 D15 Camping des Grottes

Azé Saône-et-Loire

EUR 0 0 Le Camping des Grottes est blotti au coeur d’un site classé, traversé par la Mouge qui sillonne les prairies humides.

De multiples sentiers et chemins jalonnent les collines et les vignes. Venir chez nous, c’est partir à la découverte de notre terroir et de notre patrimoine !

camping-aze@outlook.fr +33 3 85 33 36 48

