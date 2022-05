Dégustation – Vente Ttotte

Dégustation – Vente Ttotte, 5 juillet 2022, . Dégustation – Vente Ttotte

2022-07-05 14:30:00 – 2022-07-05 17:30:00 C’est LA boutique incontournable pour les amateurs de chocolat! Chocolats, bonbons, caramels mais aussi petits fours, gâteaux régionaux (gâteau basque, Dacquois, Russe), biscuits et fabrications originales.

Retrouvez également les spécialités de la CACAHUETERIE DE SOUSTONS, produits de la collaboration exclusive de la ferme DARRIGADE et la Chocolaterie TTOTTE!

Laissez-vous séduire !

