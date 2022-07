Dégustation vente Madeleines Lamothe & Domaine Pribat Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Dégustation vente Madeleines Lamothe & Domaine Pribat Dax, 20 juillet 2022, Dax. Dégustation vente Madeleines Lamothe & Domaine Pribat

11 cours Foch Office de Tourisme Dax Landes Office de Tourisme 11 cours Foch

2022-07-20 – 2022-07-20

Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax

Landes EUR Venez découvrir ces madeleines artisanales, les madeleines Lamothe sont élaborées avec la recette originale depuis 1925 à Dax.

Découvrez aussi le Domaine Pribat, domaine viticole dans le Grand Dax. Venez découvrir ces madeleines artisanales, les madeleines Lamothe sont élaborées avec la recette originale depuis 1925 à Dax.

Découvrez aussi le Domaine Pribat, domaine viticole dans le Grand Dax. +33 5 58 56 86 86 Venez découvrir ces madeleines artisanales, les madeleines Lamothe sont élaborées avec la recette originale depuis 1925 à Dax.

Découvrez aussi le Domaine Pribat, domaine viticole dans le Grand Dax. Madeleines Lamothe

Office de Tourisme 11 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes Office de Tourisme 11 cours Foch Ville Dax lieuville Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Dégustation vente Madeleines Lamothe & Domaine Pribat Dax 2022-07-20 was last modified: by Dégustation vente Madeleines Lamothe & Domaine Pribat Dax Dax 20 juillet 2022 11 cours Foch Office de Tourisme Dax Landes

Dax Landes