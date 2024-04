Dégustation-vente des produits de la ferme de Pourcier Cave Jaillance Die, samedi 8 juin 2024.

Dégustation-vente des produits de la ferme de Pourcier Dégustation-vente à l’entrée de Jaillance Samedi 8 juin, 10h00 Cave Jaillance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

Huile d’olives et de noix à la truffe en dégustation. Vente de conserves de truffes, huiles et sel à la truffe, huiles essentielles de lavande et lavandin, macérât de fleurs de Cbd (produits de la ferme ou transformés à la ferme). Discussions de l’exploitant agricole avec les clients :-)

NB : truffe d’été fraîche si les ramassages ont commencé…

Cave Jaillance 355 avenue de la Clairette 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

dégustation vente truffe produits fermiers

@ferme.de.pourcier2024